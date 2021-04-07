27-летнего жителя Ижевска осудят за убийство знакомого в квартире с детьми Фото: pixabay.com

Дело 27-летнего жителя Ижевска, который обвиняется в убийстве своего 55-летнего знакомого направленно в суд. Ему грозит до 15 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Предварительно установлено, что 25 декабря 2020 года, обвиняемый и его сожительница распивали алкоголь. К ним присоединился их пожилой знакомый. Застолье происходило на глазах детей женщины, которые в последствии пожаловались молодому человеку на их гостя.

В итоге между мужчинами произошел конфликт. Обвиняемый начал избивать 55-летенего мужчину, сначала прямо в квартире, в которой находились дети, а затем и на лестничной площадке.

В итоге, пострадавший скончался от полученных травм в больнице.

Сейчас подозреваемый находится под стражей.

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