Картинки о вереде здоровья могут появятся на фастфуде в Удмуртии Фото: pixabay.com

Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основательница Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила обязать

производителей фастфуда писать состав на упаковке, а еще добавлять надписи и картинки о вреде для здоровья. Об этом сообщает RT на русском.

Ситуацию прокомментировал заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль.

«Всё это очень индивидуально, нужно, чтобы такое решение принимали специалисты: Роспотребнадзор, медицинские работники... Самым авторитетным в данном случае будет мнение специалистов», — говорит он.

Леонид Огуль также признал, что в стране существует проблема питания в фастфудах, которая влияет на здоровье россиян и, в том числе, жителей Удмуртии.

«Ритм жизни сейчас очень высокий, поэтому приходится сокращать время на приём пищи, сон. Немаловажно, чтобы специалисты обратили внимание на эти проблемы... Нужно, чтобы дети в школах на это обращали внимание, это очень важно, в период, когда формируются организм и пищевые привычки», — добавил депутат.

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