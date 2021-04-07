Сооснователь бургерной «Гарри» назвал причину закрытия заведения на улице Пушкинской в Ижевске

Бургерная «Гарри» в Ижевске открылась в 2017 году Фото: 2ГИС

Денис Коньков, сооснователь бургерной «Гарри» прокомментировал журналисту «Комсомолки» информацию о закрытии заведения, которая появилась сегодня утром. Он сообщил, что считает концепцию бургерных устаревшей и команда его компании хочет вкладывать силы и средства в более потенциально успешные проекты.

«Гарри» скоро станет историей. Частью истории нашей компании. Это был классный проект, но в жизни так устроено, что для того, чтобы двигаться дальше, надо уметь расставаться с чем-то или кем-то», - признается он.

Напомним, заведение открылось 1 ноября 2017. Тогда в реализацию проекта был вложен миллион рублей.

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