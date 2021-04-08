В Удмуртии осудили мужчину за незаконное хранение боеприпасов

Приговор суда в силу еще не вступил Фото: pixabay.com

С 2012 по 2021 год 33-летний житель Юкаменского района хранил у себя 4 патронах для нарезного оружия промышленного изготовления, которые относятся к категории боеприпасов. За это суд назначил ему ограничение свободы на 6 месяцев. Об этом сообщает пресс-служба судейского сообщества Удмуртии.

Он держал их у себя в квартире без получения разрешения на это.

При вынесении приговора суд учел в качестве обстоятельств, смягчающих наказание: способствование раскрытию и расследованию преступления, наличие детей, чистосердечное раскаяние и признание вины.

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