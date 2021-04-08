8 апреля в Удмуртии коронавирусом заразилось еще 78 человек

Вакцину от COVID-19 уже поставили 53 337 человек Фото: Амир Закиров

По данным оперштаба, за минувшие сутки выявили еще 78 новых случаев заболевания коронавирусом в Удмуртии. Выздоровели за сутки 75 пациентов. А вакцину от COVID-19 уже поставили 53 337 человек.

За все время пандемии коронавируса зарегистрировано 31 368 случаев заболевания среди жителей. Из них 27 893 человека уже выздоровели, а 393 жителя, к сожалению, скончались.

Всего в Удмуртии провели 990 427 исследований на коронавирусную инфекцию, из них за последние сутки - 2 916.

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