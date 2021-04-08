Чтобы установить необходимое количество остановок в Ижевске требуется около 30 миллионов рублей

Кто будет устанавливать новые остановки, станет известно в августе 2021 года Фото: Архив «КП» в Ижевске

Чтобы установить необходимое количество остановок в Ижевске, необходимо 30 896 720 рублей. Об этом порталу «Комсомолке» сообщили в пресс-службе города.

Новые павильоны на месте снесенных включаются в перечень по благоустройству и устанавливаются при достаточном финансировании. Сейчас городу необходимо 38 остановочных комплексов.

Остановки устанавливают в таком порядке при доведении финансирования:

1. на ремонт которых есть решение суда и (или) предписание надзорных органов;

2. с большим трафиком пассажиров и общественного транспорта;

3. по которым поступало наибольшее количество обращений граждан.

Сейчас администрация города прорабатывает конкурс проектов по благоустройству остановок.

Кто будет устанавливать торгово-остановочные комплексы вместе с навесами на местах разрушенных павильонов, будет известно уже в августе этого года.

Напомним, что жители Ижевска не раз жаловались на отсутствие навесов на остановках. В последнее время чаще говорили о снесенных павильонах на «Рембыттехнике» и ТВЦ «Метеор».