С 9 по 11 апреля в Удмуртии ожидаются продолжительные дожди

Промерзание почвы на территории региона варьируется от 57 см до 120 см Фото: Виктор Дудоров

С 9 по 11 апреля в Удмуртии пройдут продолжительные дожди. Такая ситуация может вызвать серьезные паводки на территории республики, так как уже сейчас замечено активное увеличение водности рек, сообщает пресс-служба удмуртского Гидрометцентра.

Кроме того, сейчас промерзание почвы на территории региона варьируется от 57 см до 120 см, что также создает неблагоприятную обстановку при половодьях.

А уже с 12 апреля в регионе прогнозируют повышение температуры на 5-7°С, что будет выше климатической нормы. Предварительно, в первую половину следующей недели температура воздуха прогреется уже до +10...+15°С и будет повышаться.

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