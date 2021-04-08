Бывший тренер хоккейной команды «Ижсталь» Рамиль Сайфуллин вновь займет свою должность

Главного тренера выбрали для хоккейных «сталеваров» Ижевска Фото: vk.com/izhstal

Главным тренером хоккейной команды «Ижсталь» назначили Рамиля Сайфуллина, который уже занимал эту должность в сезоне 2019/2020. Об этом сообщают в официальном сообществе хоккейного клуба «ВКонтакте».

Под его руководством «сталевары» заняли 22-е место в регулярном чемпионате Высшей хоккейной лиги.

Напомним, ранее пост покинул Альберт Логинов проработав три месяца. А до него должность занимал Константин Полозов, который проработал до декабря. С ним «Ижсталь» оказалась на последнем месте в турнирной таблице. А еще в феврале 2021 года стало известно, что команду покидает обладатель Кубка Гагарина Михаил Анисин. Он успел сыграть в 10 матчах.

Ранее сообщалось, что ЛД «Ижсталь» закроют на 1,5 года на реконструкцию, а команду могут отправить тренироваться в Воткинск.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

8 апреля в Удмуртии коронавирусом заразилось еще 78 человек

Чтобы установить необходимое количество остановок, в Ижевске требуется около 30 миллионов рублей

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.