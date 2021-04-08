Правительство Удмуртии утвердило программу газификации на 2022-2032 годы Фото: Эдуард КАРИПОВ

В Удмуртии правительство утвердило программу газификации на 2022-2032 годы. Средства на нее будут получены за счет спецнадбавок к тарифам на транспортировку газа по сетям. Таким образом всего собираются уложить 264 км газопроводов в 60 населенных пунктах 18 районов республики. Потратят на это около 733 млн рублей, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Поясняется, что эта спецнадбавка устанавливается предприятием и не относится к населению.

В 2021 году еще действует старая программа, которая была запущена в 2019 году. Тогда было выделено 223 млн рублей на строительство 68 газопроводов.

Кстати, средний уровень газификации Удмуртии достиг 71,7%. При этом в сельской местности этот показатель составляет - 53,6%.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

С 9 по 11 апреля в Удмуртии ожидаются продолжительные дожди

Ижевску требуется около 30 миллионов рублей на установку всех необходимых остановок

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.