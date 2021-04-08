Видео: пожарные не могли подъехать к горящему автомобилю на улице Коммунаров в Ижевске

Пожарные не могли подъехать к горящему автомобилю на улице Коммунаров в Ижевске

Около дома №165 на улице Коммунаров в Ижевске загорелась машина. Очевидцы выложили видео в социальных сетях. На кадрах видно, что на место приехали пожарные, однако они не могут вплотную подъехать к полыхающему автомобилю. Спасателям пришлось разворачивать пожарный рукав, чтобы подобраться к очагу пожара и потушить огонь.

В комментариях к посту жители стали высказывать свое мнение по поводу случившегося.

«Жаль владельца. При такой забитости дворов транспортом неровен час на квартирный пожар не доедут спасатели», - пишет Владислав Медянский.

Информацию о возгорании «Комсомолке» подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС по Удмуртии.

«Сообщение поступило от очевидца в Центр обработки вызовов «Система 112» в 06:58 местного времени. Пожарно-спасательные подразделения оперативно прибыли на место. Открытым пламенем горел автомобиль ВАЗ-2114. Ликвидация объявлена в 07:11. Привлекались 4 человека личного состава и 1 единица техники», - говорят в ведомстве.

На данный момент устанавливается причина произошедшего. К счастью, при пожаре никто не пострадал.

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