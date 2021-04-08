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Общество8 апреля 2021 10:25

Еще 28 обманутых дольщиков из Ижевска получат денежные выплаты

Общий фонд компенсаций составит 30,6 млн рублей
Анна Митрофанова
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Еще 28 обманутых дольщиков из Ижевска получат денежные выплаты

Еще 28 обманутых дольщиков из Ижевска получат денежные выплаты

Фото: Архив «КП» в Ижевске

28 обманутых дольщиков получат денежные выплаты от недобросовестного застройщика на улице Автономной в Ижевске. Общий фонд компенсаций составит 30,6 млн рублей. При этом 5,8 млн рублей из них выделены из регионального бюджета. Остальной объем помощи сформирован за счет имущества Фонда защиты прав граждан и средств Компенсационного фонда, сообщает пресс-служба правительства Удмуртии.

Ранее застройщик этого ЖК не передал квартиры дольщикам и объявил себя банкротом. В 2018 году суд решил передать объект жилищно-строительному кооперативу «Автономная», созданному из числа участников строительства. Они получили разрешение на строительство, однако в итоге у людей не оказалось финансовой возможности, чтобы достроить 146-квартирный дом. Поэтому было принято решение выплатить возмещение.

Кстати, в 2021 году достроят дом на Петрова, за счет этого список «обманутых дольщиков» будет сокращен еще на 125 человек. Проблему всех дольщиков планируют решить до конца 2022 года.

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Строительство в Ижевске и Удмуртии