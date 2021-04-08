Карта распространения коронавируса на 8 апреля 2021 года: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Карта распространения коронавируса на 8 апреля 2021 года Фото: Амир Закиров

По данным оперштаба, за минувшие сутки выявили еще 78 новых случаев заболевания коронавирусом в Удмуртии. Выздоровели за сутки 75 пациентов.

Рассказываем о статистике по районам и городам:

Ижевск - 14 990

Глазов - 1 371

Воткинск - 1 350

Можга - 1 743

Сарапул - 1 140

Завьяловский район - 1 747

Алнашский район - 605

Балезинский район - 474

Вавожский район - 283

Воткинский район - 359

Глазовский район - 325

Граховский район - 194

Дебесский район - 271

Игринский район - 728

Камбарский район - 280

Каракулинский район - 213

Кезский район - 311

Кизнерский район - 334

Киясовский район - 215

Красногорский район - 312

Малопургинский район - 475

Можгинский район - 291

Сарапульский район - 368

Селтинский район - 268

Сюмсинский район - 228

Увинский район - 806

Шарканский район - 543

Юкаменский район - 254

Якшур-Бодьинский район - 470

Ярский район - 272

А вакцину от COVID-19 уже поставили 53 337 человек.

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