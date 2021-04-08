Карта распространения коронавируса на 8 апреля 2021 года: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Карта распространения коронавируса на 8 апреля 2021 года
Фото: Амир Закиров
По данным оперштаба, за минувшие сутки выявили еще 78 новых случаев заболевания коронавирусом в Удмуртии. Выздоровели за сутки 75 пациентов.
Рассказываем о статистике по районам и городам:
Ижевск - 14 990
Глазов - 1 371
Воткинск - 1 350
Можга - 1 743
Сарапул - 1 140
Завьяловский район - 1 747
Алнашский район - 605
Балезинский район - 474
Вавожский район - 283
Воткинский район - 359
Глазовский район - 325
Граховский район - 194
Дебесский район - 271
Игринский район - 728
Камбарский район - 280
Каракулинский район - 213
Кезский район - 311
Кизнерский район - 334
Киясовский район - 215
Красногорский район - 312
Малопургинский район - 475
Можгинский район - 291
Сарапульский район - 368
Селтинский район - 268
Сюмсинский район - 228
Увинский район - 806
Шарканский район - 543
Юкаменский район - 254
Якшур-Бодьинский район - 470
Ярский район - 272
А вакцину от COVID-19 уже поставили 53 337 человек.
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