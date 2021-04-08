Сотрудники ДПС устроили погоню со стрельбой за Ауди в Удмуртии Фото: Диля Ахмадишина

В Можге при патрулировании улиц в ночное время сотрудники ДТП заметили автомобиль «Ауди», который ехал с одной включенной фарой. Они потребовали, чтобы водитель остановился, но тот попытался скрыться. После чего началась погоня, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии. При этом нарушитель проезжал на красный свет и значительно превысил допустимую скорость.

Автомобиль выехал из города в сторону поселка Кизнер. В этот момент сотрудники правоохранительных органов приняли решение выстрелить по колесам машины для ее остановки из табельного оружия.

Когда машина остановилась, водитель и пассажир попытались сбежать в лес. Однако их задержали.

Выяснилось, что за рулем был 24-летний житель Можги. Он отказался проходить медицинское освидетельствование. Против него составили административные протоколы.

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