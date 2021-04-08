Школьный автобус в Удмуртии застрял в грязи на дороге Пикша-Чекшур

Фото: «Подслушано КЕЗLIFE»

В группе «Подслушано КЕЗLIFE» во «Вконтакте» появилась запись, где жители Удмуртии жалуются на состояние дороги Пикша – Чекшур. Там недавно в грязи увяз школьный автобус.

«Дорога Пикша - Чекшур становится испытанием для водителей во время распутицы. Часто автобусы удаётся вытащить из трясины только трактором, а дети вынуждены топать несколько километров своим ходом», - пишет автор анонимного поста.

«В 2020 году мы заменили покрытие, в ближайшее время в период распутицы будем проводить его испытание», - говорил на заседании 31-й сессии Госсовета Удмуртии глава региона Александр Бречалов, рассказывая о дорогах в северной части республики.

Жители просят властей обратить внимание на эту проблему.

Фото: «Подслушано КЕЗLIFE»

«Там постоянно застревают и не только там, на эту дорогу списали д***н (много) бабла, дороги как не было, так и нет», - эмоционально выражает свою точку зрения Виталий Бречалов (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены).

«Там каждую весну так», - подтверждает Екатерина Поздеева.

В 2021 году, власти Удмуртии уже обсуждали, что к ремонту дорог северных районов республики требуется особый подход.

Напомним, в 2020 году на ремонт дорог потратили более 5 миллионов рублей. В 2021 году также кроме ремонта дорог займутся их благоустройством. 16 аварийно-опасных участков дорог региона планируют осветить, а на 9 участках дорог Удмуртии установят новые камеры фиксации нарушений.

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