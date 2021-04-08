В мае подрядчики займутся ремонтом тротуаров и дорог в Ижевске Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В начале мая подрядчики приступят к ремонту тротуаров по проекту «Пешеходный Ижевск». На цели из городского бюджета выделили 4,7 млн рублей. В титул включены 63 тротуара, которые выбрали сами жители, сообщает пресс-служба администрации города.

А уже до 25 мая подрядчики должны устранить замечания по гарантийным дорогам, которых на данный момент в городе - 190. Из них проверили 23 участка, где нашли трещины, механические повреждение и смещение люков. Ямочные ремонт начали еще в начале марта. Всего за месяц ямочный ремонт проведен почти на 3 тыс. кв. м. дорожного полотна.

Кстати, 6 апреля, глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал, что в 2020 году на ремонт дорог республика потратила более 5 миллиардов рублей. А на ремонт тротуаров городу выделили 100 миллионов рублей.

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