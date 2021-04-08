Ребенок и 42 взрослых заразились геморрагической лихорадкой в Удмуртии в 2021 году Фото: pixabay.com

С начала 2021 года в Удмуртии выявили 43 случая заболевания геморрагической лихорадкой, среди которых оказался один ребенок. Стоит отметить, что такой показатель в 2,5 раза ниже, чем в 2020 году. Летальных случаев протекания болезни не выявлено.

Основным путем заражения называют воздушно-пылевой.

«Снижение заболеваемости в республике обусловлено циклическим снижением в многолетней динамике заболеваемости», - говорится в сообщении.

В селах Удмуртии в 2021 году заболевали в 1,9 раза чаще, чем в городах.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Сотрудники ДПС устроили погоню со стрельбой за Ауди в Удмуртии

Школьный автобус в Удмуртии застрял в грязи на дороге Пикша-Чекшур