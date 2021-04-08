Шахматная смена для детей в лагере «Лесная страна» открылась в Удмуртии Фото: Архив «КП» в Ижевске

Профильная смена для юных шахматистов Удмуртии открылась в лагере «Лесная страна» 8 апреля. 5 дней дети будут погружаться в мир игры с помощью турниров и игр.

Всего на смену собралось 96 участников — это дети 1 и 2 классов 2012 года рождения и младше. Участников выбирали по поданным заявкам. Единственным критерием отбора было участие в проекте «Шахматы в школах».

Это уже вторая профильная смена по шахматах в рамках сотрудничества Спортивной школы по шахматам имени С.Ф. Ощепкова совместно с Региональным образовательным центром одаренных детей при поддержке Федерации шахмат УР. Но если первая была традиционной, где были полноценный уроки, эта значительно отличается. Так как дети младшего возраста и они ещё не погружены в вид спорта, для них подготовили игровую программу. Это турниры, интеллектуальные игры в стиле «Моей игры» на знание шахматного мира. Все педагоги — тренеры и судьи Спортивной школы по шахматам им. Сергея Ощепкова. Кроме того к работе привлекаются волонтеры-студенты Дебесского политехникума, где готовят будущих преподавателей.

Сегодня, в день открытия, детей ждет командообразующая игра, чтобы познакомиться друг с другом, узнать территорию. А в 19:30 пройдет торжественное открытие смены.

Кстати, это не последняя смена. В планах провести подобные занятия и в третий раз.

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