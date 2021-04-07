8 главных цитат: глава Удмуртии Александр Бречалов подвел итоги 2020 года и четырех лет своей работы в республике

Глава Удмуртии Александр Бречалов подвел итоги 2020 года и четырех лет своей работы в республике Фото: Сергей ГРАЧЕВ

6 апреля внимание жителей Удмуртии было приковано к двум выступлениям главы региона Александра Бречалова. В 10:00 утра на 31 сессии Госсовета он представил депутатам доклад по итогам работы правительства республики в 2020 году. А в 16:00 в обновленном здании Национальной библиотеки Удмуртии, во время пресс-конференции с журналистами, он произнес главную фразу дня: «Я никуда не собираюсь». «Комсомолка» собрала самые важные и интересные цитаты с двух его выступлений.

В этот день много говорилось не только о слухах об уходе Александра Бречалова с должности, но и подводились итоги четырех лет его работы в Удмуртии. 4 апреля 2017 Александр Бречалов назначен исполняющим обязанности главы региона. В связи с этим он вспомнил, какие проекты еще не успел реализовать и рассказал, чем бы хотел запомниться жителям республики.

«Из тех объектов, которые ключевые, главный комплекс оружейного завода. Он, наверное, самый сложный. Первый этап сделали два года назад, ко второму переходим — изыскательские работы. Очень хочу этот проект завершить. Там невероятные суммы от 3 до 5 млрд руб., но очень хочу завершить. Аэропорт тоже хочу реализовать. Сейчас мы находимся в библиотеке — в 2017 году здесь было страшно. Да, хочу всем этим запомниться. Завершить хочу 50-метровый бассейн. Нужно реконструировать ледовый дворец «Ижсталь»

Были у главы и поводы для гордости. Он оценил проект «Пешеходный Ижевск», которые реализуется в нашем городе, и помощь Общественной палаты столицы Удмуртии в проблеме благоустройства.

Он оценил проект «Пешеходный Ижевск» Фото: Архив «КП» в Ижевске

«Что такое свой проект? «Пешеходный Ижевск». Ну это же катастрофа с тротуарами. И как бы мы не выстраивали работу, не может глава без коммуникации с общественностью, с людьми все-все до деталей видеть и прорабатывать. И убедил меня город, и Фарит Губаев, и кстати в том числе при активной работе Общественной палаты Ижевска, что нужно отдельно, не под БКД, где мы дорогу делаем и тротуар, а отдельно на тротуары. Вот это отдельный самостоятельный проект. Пусть он будет примитивный»

При этом Александр Бречалов не только поддерживает команду с которой работает, но и соглашается с тем, что аппарат чиновников в республике необходимо сокращать. Работа над этим вопросом началась именно после приезда нового главы в республику. А с 2019 года реализуется проект «Эффективный муниципалитет», в рамках которого количество муниципальных служащих в администрации уменьшилось на 362 человека.

«В 2017 году городом управляло более 1,7 тыс. человек. Сейчас менее 700 менеджеров в Ижевске».

Однако многие жители остаются недовольны тем, что, несмотря на все процессы оптимизации в регионе, растет госдолг Удмуртии. Так, на начало 2021 года он составил более 64 миллиардов рублей и за год увеличился на 18 миллиардов рублей. Александр Бречалов ответил и на эти претензии.

На начало 2021 года госдолг Удмуртии составил более 64 миллиардов рублей Фото: Алена Селезнева

«Никаких цифр о том, когда будем снижать госдолг, у меня нет. У меня было совещание с регионами, с Голиковой, в Европе по-прежнему в большинстве стран жесткие ограничительные меры. Я бы не торопился с прогнозами по экономике даже на этот год. Сейчас мы идем с небольшим плюсом по доходам и небольшим минусом по расходам»

«Вы же видите, какие у нас расходы, финансирование по нацпроектам. Школы, детсады, ледовые площадки — не делать их? Нельзя. Пересмотр распределения доходов зависит от развития экономики. Ситуация сложная, но я реально оцениваю то, что происходит. Если нам подскажут адекватно, как сократить расходы, пожалуйста — признаю, что в финансах ничего не понимаю».

Кстати, именно с недостатком финансов, по словам главы Удмуртии, связаны проблемы с общественным транспортом, которые с тали замечать ижевчане. Александр Бречалов сообщил, что его волнует эта проблема и он держит ее на контроле.

С недостатком финансов связаны проблемы с общественным транспортом Фото: Архив «КП» в Ижевске

«Те, кто приватизировал актив, не хотят его развивать, а выжать, все что можно. Проблема серьезная и она в фокусе моего внимания. Надеюсь, что с наступлением огородной истории у нас такого напряжения не будет».

Как оказалось, глава гораздо ближе к жителям, чем мы думали. Александр Бречалов признался, что у него есть вредные привычки.

«Я вас расстрою, я выпиваю, не злоупотребляю, конечно. В «Пельменьфест», друзья приезжают, все спортсмены. Мы мучались по 7-километровому забегу по лесу, чуть не померли там. Потом тазик пельменей, а под это дело - «пощетэм»

«Я говорю громко, мы в семье договорились, что они меня штрафовать будут за мат. Они очень хорошо на мои штрафы живут»

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