Для жителей Удмуртии будут действовать новый правила в автошколах

Начальник Управления ГИБДД МВД по Удмуртии Руслан Набиев и главный инженер службы благоустройства и дорожного хозяйства Ижевска Марат Чемалтынов Фото: Архив «КП» в Ижевске

Сегодня, 8 апреля, во время традиционной «Прямой линии с ГИБДД и Администрацией Ижевска» слушатели радио «Комсомольская правда – Ижевск» (12+, 107.6 FM) получили ответы на свои вопросы о новых правилах в автошколах.

А еще из нашего подкаста вы узнаете, когда заработают камеры на перекрестке 40 лет Победы, Орджоникидзе, Камбарская и за что будут штрафовать.

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