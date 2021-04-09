25-летнего жителя Ижевска закрыли на ночь в магазине, который он ограбил на 300 тысяч рублей Фото: pixabay.com

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции №4 УМВД России по Ижевску задержали 25-летнего жителя, который подозревается в краже из торгового павильона на сумму в 316 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, молодой человек находился под действием наркотиков и заснул в здании. Когда он проснулся, обнаружил, что уже ночь, а павильон закрыт. Тогда он вытащил деньги из касс нескольких магазинов, а еще украл сигареты на 270 тысяч рублей.

После этого выломал одну из дверей и убежал с награбленным.

На место выехали сотрудники правоохранительных органов и сняли отпечатки пальцев. Так удалось выяснить личность злоумышленника, так как ранее подозреваемый уже был судим за незаконный оборот наркотиков, и освободился только в январе 2021 года.

Против ижевчанина возбудили уголовное дело. Сейчас он находится в СИЗО.

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