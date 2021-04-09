Суд присяжных вынес обвинительный приговор забившему насмерть знакомого жителю Ижевска
Фото: pixabay.com
Накануне, 8 апреля, в Первомайском районном суде Ижевска присяжные вынесли обвинительный приговор по делу 42-летнего ижевчанина, который насмерть забил своего знакомого. Об этом сообщает пресс-служба судейского сообщества Удмуртии.
Мужчину обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.
Следствие установило, что обвиняемый в ночь с 27 на 28 октября 2020 года в своей квартире по улице Ильфата Закирова распивал спиртные напитки со своим 42-летним знакомым. Во время застолья между ними произошел конфликт и началась драка.
Потерпевший скончался от множественных ударов по голове и телу.
Коллегия присяжных все же признала ижевчанина заслуживающим снисхождения. В скором времени суд вынесет ему окончательный приговор и назначит наказание.
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