Карта распространения коронавируса на 9 апреля 2021 года: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Карта распространения коронавируса на 9 апреля 2021 года
Фото: Амир Закиров
Еще 74 новых случая заболевания коронавирусом выявили в Удмуртии. И, наконец, число выздоровевших превысило эту цифру и составило 78 человек.
Рассказываем о статистике по районам и городам:
Ижевск - 15 023
Глазов - 1 386
Воткинск - 1 355
Можга - 1 743
Сарапул - 1 142
Завьяловский район - 1 749
Алнашский район - 606
Балезинский район - 474
Вавожский район - 283
Воткинский район - 359
Глазовский район - 326
Граховский район - 194
Дебесский район - 272
Игринский район - 729
Камбарский район - 280
Каракулинский район - 213
Кезский район - 311
Кизнерский район - 334
Киясовский район - 215
Красногорский район - 312
Малопургинский район - 476
Можгинский район - 291
Сарапульский район - 369
Селтинский район - 270
Сюмсинский район - 230
Увинский район - 807
Шарканский район - 543
Юкаменский район - 257
Якшур-Бодьинский район - 472
Ярский район - 273
Вакцину от COVID-19 уже поставили 55 322 человека.
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