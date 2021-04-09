Карта распространения коронавируса на 9 апреля 2021 года: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Карта распространения коронавируса на 9 апреля 2021 года Фото: Амир Закиров

Еще 74 новых случая заболевания коронавирусом выявили в Удмуртии. И, наконец, число выздоровевших превысило эту цифру и составило 78 человек.

Рассказываем о статистике по районам и городам:

Ижевск - 15 023

Глазов - 1 386

Воткинск - 1 355

Можга - 1 743

Сарапул - 1 142

Завьяловский район - 1 749

Алнашский район - 606

Балезинский район - 474

Вавожский район - 283

Воткинский район - 359

Глазовский район - 326

Граховский район - 194

Дебесский район - 272

Игринский район - 729

Камбарский район - 280

Каракулинский район - 213

Кезский район - 311

Кизнерский район - 334

Киясовский район - 215

Красногорский район - 312

Малопургинский район - 476

Можгинский район - 291

Сарапульский район - 369

Селтинский район - 270

Сюмсинский район - 230

Увинский район - 807

Шарканский район - 543

Юкаменский район - 257

Якшур-Бодьинский район - 472

Ярский район - 273

Вакцину от COVID-19 уже поставили 55 322 человека.

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