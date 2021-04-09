Директор филармонии и министр нацполитики Удмуртии могут стать кандидатами для выдвижения в Госдуму

Министр национальной политики Удмуртии Лариса Буранова Фото: Ильяс Бекмансуров

Министр национальной политики Удмуртии Лариса Буранова и директор Удмуртской государственной филармонии, депутат Городской думы Ижевска Алексей Фомин подали заявки на участие во внутрипартийных выборах по отбору кандидатов для выдвижения в Госдуму России. Об этом говорится на сайте предварительного голосования.

Оба выдвигаются по спискам партии от Удмуртии. Кроме того, в выборах участие примут: директор Удмуртской Ассоциации переработчиков отходов, член Общественной палаты Удмуртии Сергей Пермяков, заместитель председателя Гордумы Ижевска Олег Гарин и еще семь кандидатов.

Финальный отбор пройдет в мае 2021 года.

Напомним, ранее глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал журналистам, что не собирается баллотироваться в Госдуму.

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