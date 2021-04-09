Есть вопрос: что построят на месте снесенных домов на ул. Шишкина в Ижевске?

Что построят на месте снесенных домов на ул. Шишкина Фото: Полина Андрианова

Жители города вновь интересуются вопросами его благоустройства. Так, наши читатели спрашивали, что же в итоге появится на месте снесенных домов в районе Культбазы на участке в районе ул. Шишкина, Л. Толстого и проезда Жуковского.

«Полтора года назад здесь снесли дома. Забора на участке нет, но мне интересно, будет ли застраиваться пустырь», - говорит ижевчанин Сергей.

Как сообщили порталу IZHLIFE (18+) в главном управлении архитектуры и градостроительства администрации Ижевска, на этой территории по Генплану не предусмотрено никаких строек.

Фото: Яндекс.Карты

Данное пространство расположено на трех кадастровых участках. Два из них принадлежат специализированному застройщику «Талан - Регион - 21». Там они могут возвести многоквартирный дом. А третий участок принадлежит городу и сейчас используется для уличной сети.

На данный момент создается необходимая документация по планировке территории между улицами Шишкина, 8 Марта, Авангардной и Льва Толстого.

Напомним, раньше мы уже писали, что на пер. Широком в Ижевске появится медицинский центр. А еще узнали, что строят около эспланады на Центральной площади, «Аксиона» и медицинского колледжа. А на перекрестке улиц Баранова и Охотной в Ижевске появится многоквартирный дом.

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