Водитель ВАЗ-2114 сбил 44-летнюю велосипедистку в Удмуртии
Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии
Накануне вечером, 8 апреля, напротив дома №21«Б» по улице Прудовая в селе Июльское Воткинского района водитель автомобиля «ВАЗ-2114» сбил 44-летнюю велосипедистку. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.
Женщина, двигаясь по проезжей части, решила перестроится и не убедилась в безопасности своего маневра. В итоге она получила тяжелые травмы и сейчас находится в больнице.
Судя по фото с места ДТП, удар был очень сильный
Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии
21-летний водитель автомобиля не пострадал.
На данный момент проводится расследования случившегося.
Судя по фото с места ДТП, удар был очень сильный. У машины разбито лобовое стекло, смята крыша, разбит передний бампер и фары.
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