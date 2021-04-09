На перекрестке улицы Баранова и Мужвайская в Ижевске установят светофор Фото: pixabay.com

В 2021 году на перекрестке улиц Баранова и Мужвайская в Ижевске установят светофорный объект. Об этом вчера, 8 апреля, рассказал начальник Управления ГИБДД МВД по Удмуртии Руслан Набиев во время прямого эфира на радио «Комсомольская правда-Ижевск» (12+).

Этот участок дороги считается авариным, поэтому необходимость установки там светофора сложно переоценить. На данный момент там установлены знаки приоритета, но несмотря на это, по словам Руслана Набиева, на перекрестке ежегодно случается большое количество ДТП.

А еще в скором времени установят светофор на перекрестке улиц Орджоникидзе и Либкнехта.

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