10 апреля в Удмуртии выявили равное число заболевших и выздоровевших от коронавируса

57 566 человек всего вакцинировали в Удмуртии от COVID-19 Фото: Амир Закиров

10 апреля в Удмуртии зарегистрировали 74 новых случая заражения коронавирусом среди жителей. Однако выздоровели от болезни также 74 человека. Об этом сообщает оперштаб региона.

К счастью, за минувшие сутки в республике не было зафиксировано ни одного летального случая.

А за все время пандемии в Удмуртии уже зарегистрировано 31 516 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Из них 28 045 человек выздоровели. А 396 жителей, к сожалению, не смогли справиться с болезнью и скончались.

Всего в Удмуртии провели 997 635 исследований на коронавирусную инфекцию, из них за последние сутки — 3 507.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

12 апреля остановку автобуса №40 перенесут с ул. Ленина на ул. Красную в Ижевске

Современный пешеходный переход появится на улице Ворошилова в Ижевске летом 2021 года