Современный пешеходный переход появится на улице Ворошилова в Ижевске летом 2021 года Фото: Архив «КП» в Ижевске

Вчера, 8 апреля, в эфире радио «Комсомольская правда-Ижевска» (+12) во время традиционной прямой линии с ГИБДД главный инженер службы благоустройства и дорожного хозяйства Ижевска Марат Чемалтынов рассказал, что уже летом 2021 года на улице Ворошилова в Ижевске появится новый современный пешеходный переход.

«Данный пешеходный переход будет расположен недалеко от кругового движения, на перекрестке 9 Января. Разные варианты рассматривались, пришли к общему мнению, что он будет регулируемый, а во-вторых, на него постараемся повесить светодиодные ленты, как на ул. Ленина, остановка «Ваш дом». Там есть пешеходный переход, который дублирует сигнал о светофорах для транспортных средств дополнительно еще со светодиодными лентами», - говорит он.

А для пешеходов цвет светофора будет отображаться на брусчатке, такую технику уже использовали для пешеходного перехода на Центральной площади.

«В соответствии с ГОСТом пешеходный переход должен быть ярче освещен, чем основная улица. Улица Ворошилова в рамках национального проекта в текущем году реконструируется. Я думаю, в летнем сезоне уже появится», - рассказал Марат Чемалтынов.

Ранее об этом переходе рассказывал глава города Олег Бекмеметьев.

«Попробуем совместно с активистами и инвестором реализовать этот проект, а потом, если понравится горожанам, будем тиражировать его на других улицах тоже», - пишет мэр Ижевска.

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