Двух жителей Удмуртии осудили за мошенничество с дизельным топливом Фото: pixabay.com

Житель Сарапула получил 3 года колонии, а его знакомая из Ижевска 400 часов обязательных работ за мошенничество с дизельным топливом. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Следствие и суд установили, что осужденные искали в интернете, объявления о продаже и предоставлении услуг грузовиков. Звонили по номерам, которые были указаны на сайтах и предлагали продать им дешевое дизельное топливо.

Далее они по телефону называли людям адрес заправки и номер колонки, где якобы можно было получить топливо. Предварительно они просили перевести деньги на карту. Как только это происходило злоумышленники переставали выходить на связь, а их жертвы не получали то, за что платили.

В итоге пострадали жители Удмуртии, Свердловской области, Пермского края, Республики Марий Эл и Чувашии. Общий ущерб оценивается в более чем 607 тыс. рублей.

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