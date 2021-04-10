Карта распространения коронавируса на 10 апреля 2021 года: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Карта распространения коронавируса на 10 апреля 2021 года
Фото: Амир Закиров
10 апреля в Удмуртии зарегистрировали 74 новых случая заражения коронавирусом среди жителей. Однако выздоровели от болезни также 74 человека.
Рассказываем о статистике по районам и городам:
Ижевск - 15 064
Глазов - 1 396
Воткинск - 1 355
Можга - 1 743
Сарапул - 1 143
Завьяловский район - 1 749
Алнашский район - 607
Балезинский район - 474
Вавожский район - 283
Воткинский район - 359
Глазовский район - 326
Граховский район - 194
Дебесский район - 275
Игринский район - 738
Камбарский район - 280
Каракулинский район - 213
Кезский район - 311
Кизнерский район - 334
Киясовский район - 215
Красногорский район - 312
Малопургинский район - 477
Можгинский район - 291
Сарапульский район - 369
Селтинский район - 270
Сюмсинский район - 231
Увинский район - 812
Шарканский район - 543
Юкаменский район - 257
Якшур-Бодьинский район - 472
Ярский район - 275
57 566 человек всего вакцинировали в Удмуртии от COVID-19
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Двух жителей Удмуртии осудили за мошенничество с дизельным топливом
15 камер следят за уровнем воды на реке Иж из-за паводков