Карта распространения коронавируса на 10 апреля 2021 года: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Карта распространения коронавируса на 10 апреля 2021 года Фото: Амир Закиров

10 апреля в Удмуртии зарегистрировали 74 новых случая заражения коронавирусом среди жителей. Однако выздоровели от болезни также 74 человека.

Рассказываем о статистике по районам и городам:

Ижевск - 15 064

Глазов - 1 396

Воткинск - 1 355

Можга - 1 743

Сарапул - 1 143

Завьяловский район - 1 749

Алнашский район - 607

Балезинский район - 474

Вавожский район - 283

Воткинский район - 359

Глазовский район - 326

Граховский район - 194

Дебесский район - 275

Игринский район - 738

Камбарский район - 280

Каракулинский район - 213

Кезский район - 311

Кизнерский район - 334

Киясовский район - 215

Красногорский район - 312

Малопургинский район - 477

Можгинский район - 291

Сарапульский район - 369

Селтинский район - 270

Сюмсинский район - 231

Увинский район - 812

Шарканский район - 543

Юкаменский район - 257

Якшур-Бодьинский район - 472

Ярский район - 275

57 566 человек всего вакцинировали в Удмуртии от COVID-19

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Двух жителей Удмуртии осудили за мошенничество с дизельным топливом

15 камер следят за уровнем воды на реке Иж из-за паводков