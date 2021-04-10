810 тысяч кубометров снега вывезено из Ижевска за зиму 2021 года Фото: Амир Закиров

6 апреля закончилась кампания по вывозу снега с территории Ижевска. Всего за зиму 2021 года вывезли из города 810 кубометров снега, что в два раза больше, чем в прошлом году. При чем 110 из них из зон возможного подтопления. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- Все подготовительные работы к прохождению паводка в местах потенциальных подтоплений проведены, - говорит глава города в прямом эфире в социальных сетях «Кофе с мэром».

Кстати, во время кампании по подготовке к паводкам в Первомайском район было очищенно 15 километров водоотводных каналов. Также ведется откачка воды специальной техникой в местах подтопления.

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