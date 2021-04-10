В Удмуртии задержали группировку, которая продавала немаркированные сигареты на 4,5 миллиона рублей Фото: pixabay.com

В Глазове сотрудники правоохранительных органов задержали участников преступной группировки, которые подозреваются в продаже немаркированной табачной продукции. У них изъяли 37 тысяч пачек сигарет общей стоимостью 4,6 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Обвиняемые покупали сигареты без акцизных марок и хранили в арендованных гаражах. А после продавали через оборудованное в стене окно или доставляли покупателям. Чтобы прорекламировать свой бизнес они раздавали листовки.

На данный момент уголовное дело против них направленно в суд с обвинительным приговором. Им грозит до 6 лет лишения свободы.

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