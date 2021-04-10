Почти половина привитых от коронавируса жителей Ижевска – старше 60 лет Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В Ижевске, по состоянию на 6 апреля, вакцинировалось 325 910 жителей. При этом 83 420 из них - старше 60 лет. Об этом рассказал глава администрации Ижевска по социальной политике Дмитрий Чистяков на заседании санитарно-противоэпидемической комиссии.

Сейчас минздрав Удмуртии собирается расширять и ускорять темпы вакцинации. Для этого закупается дополнительное холодильное оборудование и открываются новые пункты вакцинации.

Кстати, там же был принят план мероприятий по профилактике и ликвидации бешенства на территории муниципального образования «Город Ижевск» в 2021 году. Ведь уже с начала года на территории города и рядом с ним были выявлены два случая заболевания среди животных. В одном из инцидентов зараженная собака покусала хозяев.

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