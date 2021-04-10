Особый противопожарный режим будет действовать в Удмуртии до 31 мая
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В Удмуртии до 31 мая введут особый противопожарный режим, об этом сообщает на своей официальной странице «ВКонтакте» пресс-служба республиканского МЧС.
Соответствующее распоряжение, которое вступит в силу через 10 дней, было опубликовано на сайте правительства региона из-за повышения пожарной опасности на территории Удмуртии.
Жителям республики запрещено разводить костры и сжигать мусор.
Штраф за нарушение составить до четырех тысяч рублей для граждан, до 30 тысяч рублей для должностных лиц. А для предпринимателей и юридических лиц до 400 тысяч рублей.
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