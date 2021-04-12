Мужчину, упавшего на лед с парапета набережной, спасли в Ижевске

Мужчина не подавал признаков жизни Фото: instagram.com/pss_izh/

В воскресенье, 11 апреля, мужчина свалился с парапета набережной на лед Ижевского пруда, об этом сообщает в своем Инстаграме профессиональное аварийно-спасательное формирование Ижевска.

Вызов поступил в 12:55. Звонившие рассказали, что мужчина не подает признаков жизни, но, возможно, он просто сильно пьян.

Спасатели и пожарные незамедлительно отправились на место, также туда был отправлен аэробот. Пострадавшего нашли и осмотрели, версия с алкогольным опьянением подтвердилась.

На аэроботе мужчину доставили до спасательной станции, где передали бригаде скорой помощи. Врачи не обнаружили у пострадавшего травм и отправили его домой.

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