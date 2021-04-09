Установлены личности четырех погибших на пожаре в Удмуртии 9 апреля Фото: пресс-служба СУ СК по Удмуртии

Сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личности четырех погибших сегодня, 9 апреля, на пожаре в деревне Озегвай Глазовского района. Ими оказались проживавшие в доме 91-летняя женщина и ее 46-летний сын, а также два местных жителя - 54-летняя женщина и 34-летний мужчина. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Удмуртии.

На данный момент возбудили уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

Отмечается, что погибшие злоупотребляли алкоголем, что и могло послужить причиной пожара.

Напомним, возгорание произошло в частном доме в ночь с 8 на 9 апреля. На место выехали пожарные, к моменту их приезда полыхали дом и постройки на участке.

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