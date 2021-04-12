Сильный туман стал причиной переноса авиарейса в Удмуртии

Погодные условия воспрепятствовали вылету самолетов Фото: Амир Закиров

Густой туман опустился на Удмуртию вечером 11 апреля, ранее о сложных метеоусловиях предупреждало МЧС региона. Из-за плохих погодных условий компания «Ижавиа» была вынуждена перенести авиарейс. Утром 12 апреля один из ижевчан рассказал «Комсомолке» о том, что ждет свой рейс со вчерашнего вечера.

«Сейчас я нахожусь в зале ожидания аэропорта Домодедово. Вылет был сначала в 21:15, потом его перенесли – сначала на час, потом на пять часов. Около двух часов ночи нас увезли в гостиницу, накормили, разместили на ночь. Оттуда забрали около 5:30 по Москве и привезли в Домодедово. Вылет был поставлен на 6:30 по Москве, но пока опять перенесли, на какое время – непонятно», – рассказал он по телефону.

Как подтвердили в диспетчерской службе «Ижавиа», рейс №308 действительно был отложен. Вылет ожидается в 10:00. О переносах рейсов из Ижевска до Москвы информации нет, но в течение дня могут быть изменения.

Также очевидец отметил, что подобная ситуация не единична.

«Моя знакомая тоже в зале ожидания сидит – они вылетали, кажется, в семь вечера из Внуково, рейс был перенаправлен на Киров, и они до сих пор там сидят, им дали только воду, никуда не разместили. Все из-за плотного тумана. Она написала, что еще Пермь не принимает, но не знаю, насколько это правда», – сообщил ижевчанин.

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