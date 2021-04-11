Отец-инвалид с 4 детьми из Удмуртии переехал в дом, подаренный ему меценатом

Дом находится в селе Пугачево

Отцу одиночке из Удмуртии, который воспитывает четверых сыновей, меценат из Москвы подарила большой двухэтажный дом. В воскресенье, 11 апреля семья переехала в новый дом. Наш журналист тоже приняла участие в этом событии.

Теперь у каждого мальчика будет своя комната. Когда договаривались с меценатом, одним из главных условий было то, чтобы дом принадлежал Константину и его детям. Кроме того, чтобы рядом была школа, детский сад. Изначально планировалось выкупить вторую половину дома в Постоле, но решение было принято другое.

До этого мужчина с детьми жил в деревне Постол. Сейчас дом находится в селе Пугачево. На первом этаже теплые полы, а самое главное, все удобства находятся в доме. В старом доме было очень холодно даже летом. Помочь Константину решили люди со всей страны: вместо старых окон в прошлом доме поставили новые, купили холодильник, компьютер.

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