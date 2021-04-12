Министр транспорта Удмуртии Алексей Горбачев прокомментировал ситуацию с застрявшими в грязи автомобилями экстренных служб

Фото: официальная страница Алексея Горбачева «ВКонтакте»

Ситуацию с застрявшими среди бездорожья автомобилями скорой помощи и пожарной службы прокомментировал министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Алексей Горбачев. Сообщение он разместил на своей официальной странице «ВКонтакте».

Напомним, инцидент произошел вечером 10 апреля. В деревне Лудзя-Норья Завьяловского района загорелась баня, но автомобили экстренных служб не смогли добраться до пункта назначения из-за размытой дороги.

Как уточнил министр транспорта региона, на место происшествия отправился пожарный расчет из четырех автомобилей. Две спецмашины в итоге до места не добрались, так как не смогли объехать застрявший автомобиль скорой помощи, который двигался перед ними.

К счастью, тем пожарным, которые доехать смогли, помогли местные жители, и пожар не перекинулся на соседние дома. Тем временем «скорую» вытащили трактором, впрочем, врачебная помощь никому не понадобилась.

О подробностях в одном из комментариев в соцсети сообщила глава муниципального образования «Подшиваловское» Зоя Леонтьева. Она рассказала, что в деревне Лудзя-Норья 58 постоянных жителей, а еще около 80-90 человек держат дачи. Пожар произошел именно у дачников на улице Татарской. Для того чтобы вызволить три застрявших автомобиля, пришлось оперативно привлечь местных трактористов. С задачей справились три трактора.

«Многострадальная дорога находится на балансе Завьяловского района. К сожалению, такие дороги у нас еще есть. До момента, пока дорожные работы станут возможными, диспетчеры службы 112 при приеме сообщений по линии «03» будут уточнять информацию по состоянию дорог. Это позволит направлять к месту происшествия полноприводный транспорт. В районе организовано круглосуточное дежурство тракторов», – сообщил Алексей Горбачев.

«Дорога действительно разбита, в этом году жители участвуют в программе по Самообложению, уже собрали деньги, а также нам обещал район выделить дополнительное финансирование. Жители обращались, писали, но из-за нехватки денежных средств решили в этом году идти по этой программе, очень надеемся, что все получится», – уточняет Зоя Леонтьева.

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