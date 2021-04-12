Трое жителей Удмуртии скончались от коронавируса 12 апреля

Всего в Удмуртии провели 1 004 205 исследований на коронавирусную инфекцию Фото: Амир Закиров

По данным оперштаба на утро 12 апреля в Удмуртии скончалось от коронавируса трое человек. Женщинам было 62 и 93 года, мужчине - 71 год.

В тоже время выздоровевших от болезни больше, чем заболевших. Так, вылечились 76 пациентов, а заразился 71 житель.

Вакцину от COVID-19 уже поставили 57 566 человека.

За все время пандемии коронавируса зарегистрировано 31 662 случая заболевания среди жителей. Из них 28 196 человек уже выздоровел, а 399 жителей, к сожалению, скончались.

Всего в Удмуртии провели 1 004 205 исследований на коронавирусную инфекцию, из них за последние сутки — 2 864.

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