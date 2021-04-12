Флешмоб в день космонавтики пройдет в Удмуртии Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Сегодня, 12 апреля, в день космонавтики в Удмуртии пройдет праздничный флешмоб посвященный 60-летию первого полета человека в космос. Он состоится на привокзальной площади железнодорожного вокзала в Ижевске. Начнется мероприятие в 10:00. Ожидается, что участие в празднике примут 200 человек. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики Удмуртии.

Участники выстроятся в надпись «Поехали 60», а еще встанут в форме солярного знака Удмуртии. Это событие будут снимать с квадрактоптера.

СПРАВКА КП:

12 апреля 1961 году состоялся первый полет человека в космос. Советский летчик-космонавт Юрий Гагарин сказал: «Поехали!», открыв эру освоения человеком космического пространства.

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