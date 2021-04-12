40-летняя жительница Удмуртии подозревается в убийстве своего знакомого из-за алкоголя Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В Глазове задержали подозреваемую в убийстве 40-летнюю местную жительницу. Ее жертвой стал 39-летний знакомый, сообщает пресс-служба СУ СК по Удмуртии.

Следствие установило, что 10 апреля 2021 года женщина пришла в гости к знакомому. Они начали распивать алкоголь. В ходе застолья между ними произошла ссора из-за того, что мужчина отказался идти в магазин за выпивкой.

Из-за этого подозреваемая ударила его ножом. Потерпевший скончался на месте.

На данный момент возбуждено уголовное дело и ведется расследование.

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