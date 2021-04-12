Кафе «Терраса» закрылось на Карла Либкнехта в Ижевске

Кафе «Терраса» в Ижевске проработало 10 лет Фото: Яндекс.Карты

8 апреля в Ижевске закрылось кафе «Терраса», расположенное на улице Карла Либкнехта, 6. Объявление о прекращении работы владельцы заведения повесили прямо на входную дверь.

«Спасибо, за 10 лет, которые вы были вместе с нами!», - пишет администрация заведения.

Фотографию объявления разместил в социальных сетях один из ижевчан. Он очень жалеет, о закрытии заведения.

«Очень жаль... Нам будет тебя не хватать, «Терраса», - пишет на своей странице в Facebook Игорь Ушаков (пунктуация и орфография автора сохранены).

Напомним, ранее о закрытии бургерной «Гарри» на улице Пушкинской сообщили ее владельцы в Ижевске.

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