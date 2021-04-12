Сотрудники ГИБДД вытащили из грязи «Ладу Весту» в Удмуртии Фото: пресс-служба МВД по Удмуртской Республике

Ночью в дежурную часть полиции в Глазовском районе поступило сообщение о помощи. Автомобиль «Лада Веста» застрял на размытой дождями полевой дороге. На место незамедлительно выехали сотрудники ГИБДД. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Спасать водителя пришлось в темноте и под проливным дождем. Они использовали лебедку и трос.

Мужчина рассказал, что ехал из села Красногорское, но в итоге заблудился и заехал в яму.

Благодаря сотрудникам госавтоинспекции водитель смог выехать на трассу и добраться до дома.

Ранее мы рассказывали историю о том, 10 апреля в деревне Лудзя-Норья Завьяловского района загорелась баня, но автомобили экстренных служб не смогли добраться до пункта назначения из-за размытой дороги. Ситуацию прокомментировал министр транспорта Удмуртии Алексей Горбачев.

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