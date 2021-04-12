Пьяный водитель без прав устроил аварию на трассе в Удмуртии, в которой пострадала 8-летняя девочка Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Накануне вечером, 11 апреля, на 34 км трассы «г. Воткинск - г. Чайковский» Воткинского района Удмуртии пьяный 31-летний водитель без прав съехал с дороги и его автомобиль ЗАЗ опрокинулся. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.

Сам водитель получил травмы. Также пострадала 8-летняя девочка-пассажир. Еще в машине с пьяным водителем находились годовалый и шестилетний мальчики. К счастью, они не получили травм.

На данный момент ведется расследование.

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