В доме на ул. Машиностроителей в Ижевске, в котором обрушилась крыша, с потолка течет кипяток

В доме на улице Машиностроителей в Ижевске, в котором обрушилась крыша, с потолка течет кипяток Фото: личный архив героев

Жители дома №84 на улице Машиностроителей в Ижевске, в котором в ночь с 16 на 17 марта обрушилась крыша, жалуются в социальных сетях, что у них с потолка бежит кипяток. Также они разместили фото и видео, на которых видно, как заливает квартиры жильцов.

«После того, как в ночь с 16го на 17е марта обрушилась кровля в нашем доме, жизнь наша похожа на всемирный потоп. Сначала с потолка бежал кипяток и залил оба этажа. После этого вода течет не переставая», - пишет Анастасия Ахметгараева (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены).

В доме на улице Машиностроителей в Ижевске, в котором обрушилась крыша, с потолка течет кипяток Фото: личный архив героев

Напомним, в ночь обрушения из дома эвакуировали 45 человек. Жильцы отправились в ближайшую школу, некоторые разъехались по родственникам. Ситуацией заинтересовалась прокуратура. А администрация Ижевска заявила, что кровля будет полностью восстановлена: на ее ремонт нужно потратить почти 3 млн рублей.

В доме на улице Машиностроителей в Ижевске, в котором обрушилась крыша, с потолка течет кипяток Фото: личный архив героев

Жителям Ижевска, проживающим в доме №84 на улице Машиностроителей, предоставили жилье из маневренного фонда. Однако иногда они приходят в дом, чтобы проверить свои квартиры. И именно в один из таких визитов жильцы увидели, что их топит.

«С потолка бежит вода, все стены отсырели, вода на полу», - описывает ситуацию Анастасия Ахметгараева.

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