Житель Удмуртии до смерти забил знакомого, который жил у него в квартире Фото: pixabay.com

10 апреля 2021 года в одной из квартир Воткинска было обнаружено тело 46-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти. Сотрудники правоохранительных органов подозревают в совершенном 37-летнего мужчину, сообщает пресс-служба СУ СК по Удмуртии.

Его задержали и обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего.

Следователи установили, что за несколько дней до индента потерпевший пришел временно пожить в квартиру к подозреваемому, так как сам поссорился с женой. В ночь с 9 на 10 апреля мужчины распивали алкоголь и между ними произошел конфликт. В итоге завязалась драка, в которой и погиб 46-летний мужчина.

На данный момент следователи готовят материалы, чтобы суд назначил для подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу.

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