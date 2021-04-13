30-летнюю свалку в 14 га рекультивируют в Удмуртии за 3 года

На свалке скопилось 435 тысяч тонн отходов. Фото: Ярослав Семенов

В 2021 году начнется рекультивация большой свалки в Сарапульском районе Удмуртии. Софинансировать проект будет Минприроды России – подтверждение уже получено. Об этом сообщил председатель правительства региона Ярослав Семенов.

В 2018 году 30-летнюю свалку закрыли. Здесь скопилось 435 тысяч тонн отходов. Органика и полимеры составляют большую часть мусора. Средняя высота слоя отходов – 6 м, но в некоторых местах она достигает и 10 м – это почти трехэтажный дом.

«Почти 14 га земли бывшего полигона ТБО мы сможем вернуть в хозяйственный оборот! Я напомню, что именно этим отличается ликвидация свалки от ее рекультивации. В последнем случае мы проведем целый комплекс работ, чтобы в будущем эта земля стала пригодна для разведения леса», - подчеркнул Семенов.

В 2021 году начнутся земляные работы. В 2022 – завершится техническая часть рекультивации и начнется биологический этап (посев многолетних трав). В 2023 году на месте свалки посадят ели.

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