На строительство детской поликлиники в Удмуртии выделили более 320 миллионов рублей

Проект будущей поликлиники Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Удмуртии

В Можге началось строительство нового здания детской поликлиники, на которое выделили 321 млн 754 тысяч рублей. По проекту медучреждение сможет принимать 300 человек в смену. Кроме того, там будет работать дневной стационар. Об этом сообщает пресс-служба минздрава Удмуртии.

«Новая поликлиника будет 4-этажная. Предусмотрели отдельные входы для здоровых детей и для больных ребятишек, в ней будет дневной стационар, рентген-служба, УЗИ – все обследования в одном месте. Мы подразумеваем, что все оборудование поступит новое», - говорит Татьяна Пантюхина, заместитель главного врача по детству и родовспоможению Можгинской РБ.

Завершить стройку планируют уже к 2022 году.

Сейчас детская поликлиника находится улице на Кооперативной, 10. Она расположена в здании, которое построили в 1975 году. Сейчас медучреждение рассчитано на 250 посещений в смену, однако по факту к нему прикреплено 18 356 детей Можги и Можгинского района. Это в три раза больше, чем способна вместить поликлиника.

А еще в 2021 году в Удмуртии начнется строительство поликлиники Воткинской районной больницы и врачебных амбулаторий в деревне Хохряки и селе Ягул Завьяловского района.

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