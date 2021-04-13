13 апреля в Удмуртии выявили 70 новых случаев заражения коронавирусом Фото: Архив «КП» в Ижевске

По данным оперштаба на утро 13 апреля в Удмуртии выявили еще 70 новых случаев заражения коронавирусом.

В тоже время выздоровевших от болезни больше, чем заболевших. Так, вылечились 74 жителя региона.

Вакцину от COVID-19 уже поставили 60 464 человека.

За все время пандемии коронавируса зарегистрировано 31 732 случая заболевания среди жителей. Из них 28 270 человек уже выздоровели, а 399 жителей, к сожалению, скончались.

Всего в Удмуртии провели 1 006 014 исследований на коронавирусную инфекцию, из них за последние сутки — 1 809

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